Geldtransporter in Bolivien mit MGs überfallen

Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter haben Räuber in Bolivien Bargeld im Wert von mehr als einer Million Euro gestohlen. Die zwölf Täter warfen am Donnerstag in einer ländlichen Gegend nahe der Kleinstadt Robore im Osten des Landes eine Granate auf den Wagen eines US- amerikanischen Sicherheitsdienstes, um ihn anzuhalten.