Gegen Willen bei Muslimen: Mädchen darf zur Oma

Richterin Khatun Sapnara, selber praktizierende Muslimin, ordnete die Maßnahme an, um "den Bedürfnissen des Kindes in Hinsicht auf seine Ethnizität, Kultur und Religion" Rechnung zu tragen, so die "Welt". Dies sei besser durch die Unterbringung bei einem Familienmitglied garantiert.

Mädchen wurd ezum Arabischlernen gedrängt

Über das das Schicksal des kleinen Mädchens, dessen Pflegefamilie nur Arabisch sprach und dem Kind eine Kette mit Kreuzanhänger abgenommen hatte, wurde weltweit berichtet. Zuerst schrieb die britische "Times", dass das Kind bei der Familie im Londoner Stadteil Tower Hamlets auf dem Boden sitzend essen musste und zum Arabischlernen gedrängt wurde.

Weihnachten und Ostern waren plötzlich "dumm"

Ihrer biologischen Mutter habe das Mädchen erzählt, ihre Pflegeeltern hätten christliche Feiertage wie Weihnachten und Ostern als "dumm" bezeichnet und europäische Frauen als "Alkoholikerinnen", hieß es in dem Bericht vom vergangenen Dienstag. Weiters wurde kritisiert, dass die Pflegemutter eine Burka trug und das Kind "verstört" sei. Insgesamt habe das Mädchen sechs Monate bei zwei verschiedenen muslimischen Familien verbracht.

Massive Kritik an Arbeitsweise des Jugendamts

Im Vorfeld gab es massive Kritik an der Arbeitsweise des Jugendamts. Diese Behörden hätten bei der Unterbringung von Pflegekindern darauf zu achten, dass kulturelle und religiöse Hintergründe der betreffenden Kinder berücksichtigt werden, so der Vorwurf auch von Seiten der Politik. Das war in diesem Fall offenbar nicht geschehen. Die zuständige Kommune hatte die Unterbringung des Kindes damit begründet, dass es einen Mangel an "weißen, britischen Familien" in dem Bezirk gäbe.

"Islamophobie": Muslimische Gemeinde kritisiert Berichterstattung

Nach Berichten der "Times" hatte sich das Jugendamt zudem vehement gegen die Veröffentlichung ddes Falls gewehrt und die Publikation mit Hinweis auf die Vertraulichkeit der Amtsunterlagen begründet, zu denen die Journalisten Zugang bekommen hatten. Beamte versuchten zudem, Reporter an der Teilnahme der Anhörung im Gericht zu hindern. Auch Vertreter der muslimischen Gemeinde kritisierten die Berichterstattung, mit der Islamophobie und Stigmatisierung angestachelt werden würde.