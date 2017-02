Gefangene exekutiert: Lebenslang für Asylwerber

Im Mai 2012 - der brutale Bürgerkrieg in Syrien ging damals gerade in sein zweites Jahr - habe sich der 46- jährige Haisam Sakhanh einer Islamistengruppe angeschlossen, die gegen die Truppen von Machthaber Bashar al- Assad kämpfte, berichtete die "Daily Mail". Schon bald hatte er Blut an seinen Händen: Mit einem Sturmgewehr erschoss er einen Soldaten - unter "besonders grausamen Umständen", wie der schwedische Richter Tomas Zander im Prozess ausführte.

Nur zwei Tage nach ihrer Gefangennahme wurden die Assad- Kämpfer exekutiert. Die Opfer konnten nie identifiziert werden. Der Angeklagte gab die Tötung zu, berief sich allerdings darauf, dass die "Todesurteile" von einem "anerkannten Gericht" ausgesprochen worden seien - was die schwedische Justiz zurückwies. Auch seine Verantwortung, er habe lediglich einen Befehl ausgeführt, wurde nicht anerkannt.

Nach Sturm auf syrische Botschaft in Rom überführt

Schon bevor er in Syrien zum Schlächter wurde, war Sakhanh auffällig geworden: in Italien, wo er 2011 und 2012 an Anti- Assad- Protesten teilgenommen hatte. Das wurde ihm schließlich zum Verhängnis: Durch Fotos und Fingerabdrücke, die die italienischen Behörden von ihm genommen hatten, als er in die syrische Botschaft in Rom eindrang, konnte er identifiziert werden.

Nach seinen Kampfeinsätzen in Syrien suchte Sakhanh 2013 in Nordschweden um Asyl an. Sein Mitwirken an den Exekutionen verschwieg er. Zu Beginn des Vorjahres wurde ihm unbegrenztes Aufenthaltsrecht in Schweden gewährt, seit März saß er jedoch in Haft, nachdem sein Vorleben bekannt geworden war.

Ausweisung nach Absitzen der Haft

Die nunmehr ausgesprochene lebenslange Haftstrafe ist freilich nicht gleichbedeutend mit einem dauerhaften Aufenthalt hinter den sprichwörtlichen "schwedischen Gardinen": Üblicherweise bedeutet "lebenslang" in Schweden zehn Jahre Haft. Danach soll der 46- Jährige ausgewiesen werden.