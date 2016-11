GB: Straßenbahn entgleist - 5 Tote, 50 Verletzte

Bei dem schweren Unfall einer Straßenbahn im Süden Londons sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 weitere wurden verletzt, als die Tram am frühen Mittwochmorgen an einer Kreuzung entgleiste und auf die Seite kippte, wie die Verkehrspolizei in der britischen Hauptstadt mitteilte. Es habe eine Festnahme gegeben - laut Medien handelt es sich um den Fahrer der Straßenbahn.