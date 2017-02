GB: Krebskranke Mama stirbt fünf Tage nach Ehemann

Das herzzerreißende Bild, das die Kinder wenige Tage vor dem Tod ihres Vaters veröffentlichten, ging um die Welt. Es zeigt die Eltern Seite an Seite im Krankenbett, sie halten einander an der Hand. Der letzte Abschied. Innerhalb einer Woche verloren Luke, Hannah und Oliver Mutter und Vater. Mike Bennet (57) war selbstständiger Tischler, als bei ihm 2013 ein tödlicher Gehirntumor festgestellt wurde. Die letzten Jahre hatte er zu Hause verbracht, gepflegt von seiner Frau und den Kindern.

Wie ein Schlag traf es die Familie aus Manchester, als auch bei Mutter Julie im Mai 2016 Krebs diagnostiziert wurde. Der Tumor hatte bereits Leber und Niere befallen, die Ärzte hatten keine Hoffnung. Verwandte gab es keine und so beschlossen Freunde der Familie, über die Online- Plattform "JustGiving" Geld zu sammeln, sodass die Kinder zumindest weiter in dem kleinen Haus ihrer Eltern leben und ihre Ausbildungen zu Ende bringen konnten.

Die Geschwister Hannah (18), Oliver (13) und Luke (21, v.l.n.r.) sind nun Vollwaisen. Foto: JustGiving

"Sie haben die Kinder immer gefördert"

"Julie und Mike haben ihre Kinder von klein auf gefördert und ihr Interesse an Schauspiel und Tanz unterstützt", sagte Sozialarbeiterin Heather Gallagher gegenüber der "Daily Mail". Der älteste Sohn Luke studiert Schauspiel an der Liverpool Theatre School, Hannah lernt am Elliott Clarke Performing Arts College. Der Jüngste, Oliver, geht noch in die Schule. Nahe Verwandte haben die Kinder nicht.

Durch die Online- Aktion konnten bereits mehr als 112.000 Pfund (rund 130.000 Euro) gesammelt werden. "Die Kinder sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft und wollen allen danken, die sie unterstützt haben. Ich weiß, dass es der letzte Wunsch ihrer Eltern gewesen wäre, dass die drei jenes Leben weiterführen können, das sich Julie und Mike für sie gewünscht hatten", so Gallagher.