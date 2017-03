GB: Hubschrauberflüge für krebskranke Hündin

Um seiner geliebten, an Krebs erkrankten Hündin "Ruby" alle notwendigen Behandlungen zukommen zu lassen, scheut ein 51- jähriger Brite weder Kosten noch Mühe. Während der intensiven Therapiezeit flog Mark Pearson in den letzten zwei Jahren alle paar Tage mit seinem Hubschrauber von East Yorkshire in die über 140 Kilometer entfernte Grafschaft Suffolk. Stets mit an Bord war natürlich "Ruby".