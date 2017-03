Ganze Familie erschlagen: Leichenteile entdeckt

Der Mann hat gestanden, seinen Schwager, dessen Frau und die beiden Kinder des Paares mit einer Brechstange erschlagen zu haben. Hintergrund für die Bluttat war offenbar ein jahrelanger Erbschaftsstreit. Die Leichen seiner Opfer soll der Mann nach Angaben der Staatsanwaltschaft "zerstückelt, zum Teil verscharrt und zum Teil verbrannt" haben.

Von links: Pascal, Brigitte, Charlotte und Sebastien Troadec Foto: AFP

Die französische Polizei auf der Suche nach der Familie Troadec Foto: AFP

Foto: AFP

Der Fall hat in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Die Familie Troadec wurde Mitte Februar zunächst vermisst gemeldet, schnell verdichteten sich aber die Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen. Am Montag schließlich gestand der aufgrund von DNA- Spuren in Verdacht geratene Schwager die Tat.