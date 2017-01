Gambia: Entmachteter Präsident flog ins Exil

Im staatlichen Fernsehen wurde eine Erklärung von Jammeh verlesen, in dem dieser seinem Nachfolger viel Erfolg wünscht. Er lade seinen Nachfolger Adama Barrow ein, "sofort zurückzukommen", um sein Amt anzutreten und sei bereit, ihm mit Ratschlägen zur Seite zu stehen. Barrow war wegen der Krise in seinem Land im Ausland vereidigt worden.

Jammeh auf dem Weg zu seinem Flugzeug Foto: ASSOCIATED PRESS

Adama Barrow, der neue Präsident Gambias Foto: ASSOCIATED PRESS

ECOWAS drohte mit Militärintervention

Jammeh war im Dezember abgewählt worden und hatte seine Niederlage zunächst eingestanden. Später weigerte er sich aber, die Macht an Barrow abzugeben. In den vergangenen Tagen spitzte sich die politische Krise in Gambia extrem zu, Truppen der Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) überschritten mit Billigung der UNO die Grenze zu Gambia , um Jammeh zum Aufgeben zu bewegen.

Ein senegalesischer Militärkonvoi rollt in Richtung der Grenze zu Gambia. Foto: ASSOCIATED PRESS

Seinen Amtsverzicht knüpfte Jammeh allerdings an Bedingungen. Er forderte etwa, dass ihm eine Amnestie gegen strafrechtliche Verfolgung zugesichert werde. Außerdem verlangte er, an kommenden Wahlen in Gambia teilnehmen dürfen. Ein Teil der Bevölkerung hat den neuen Präsidenten bereits darum gebeten, die Forderungen Jammehs abzulehnen.

Freudentänze in der Hauptstadt: "Jetzt sind wir frei"

In Banjul brachen die Menschen am Samstag trotzdem in Jubel aus und tanzten in den Straßen, als sie von der Ausreise des langjährigen Staatschefs erfuhren. "Jetzt sind wir frei", riefen einige. Seine Anhänger lobten seinen Mut, sich zum Wohle des Landes zurückgezogen zu haben.

Die ECOWAS, die Afrikanische Union (AU) und die UNO veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie Jammehs Gang ins Exil lobten und den Militäreinsatz für beendet erklärten. Sie forderten zudem die gambische Regierung auf, Jammehs "Würde" und seine Rechte zu garantieren. Dies gelte auch für seine Familie und sein Umfeld. Wenn er wolle, müsse er in sein Land zurückkehren können, hieß es in der Erklärung.

Gambia, eines der 20 ärmsten Länder der Welt

Die frühere britische Kolonie Gambia gehört nach einem UN- Index zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Neben der Landwirtschaft ist in dem Staat mit etwa zwei Millionen Einwohnern der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige.