G20- Proteste: "Schneise der Verwüstung" in Hamburg

Nach einer Nacht der brennenden Autos und Barrikaden herrscht in der Hansestadt am Freitag weiter der Ausnahmezustand. Es scheint sogar nicht ausgeschlossen, dass die Situation vollends außer Kontrolle gerät. Längst geht es nicht mehr um Sachbeschädigungen und Flaschenwürfe. Die Polizei meldet Attacken mit Eisenstangen und Molotowcocktails, außerdem Verletzte durch Steinschleudern.

Angesichts der Szenen von nackter Gewalt und Zerstörungswut zeigt sich auch Innensenator Grote entgeistert. Straftäter hätten "eine Schneise der Verwüstung" durch Teile der Stadt gezogen. "Das Maß an krimineller Energie und Gewalttätigkeit muss uns erschrecken." Von einer Überforderung der Einsatzkräfte aber will er am Freitag nichts hören. "Wir haben die Lage unter Kontrolle", sagt der Senator.

Bereits vor dem Gipfel waren 19.000 Beamte aus dem gesamten deutschen Bundesgebiet zusammengezogen worden. Auch aus anderen europäischen Ländern, darunter auch Österreich, reisten Polizisten an. Gereicht hat das nicht, um die Eskalationen zu verhindern. Am Freitagabend kam es im Stadtteil St. Pauli zu Ausschreitungen, die Polizei meldete "massiven Bewurf mit Gegenständen". Demnach bewegte sich eine Menschenmenge vom Millerntorplatz aus in Richtung Landungsbrücken in der Nähe der Elbphilharmonie, wo gegen Abend die G20- Staats- und Regierungschefs zusammenkommen.

Die Polizei setzte Wasserwerfer gegen Demonstranten auf dem gesperrten Bahnhof Landungsbrücken ein. Foto: AFP

Eine Aktivistin kletterte am Freitag auf ein Polizeifahrzeug. Foto: AP

Sie wurde daraufhin mit Pfefferspray besprüht. Foto: AP

Hamburger Polizei fodert Verstärkung aus Bundesländern an

Auch in den gesperrten S- Bahnhof Landungsbrücken drangen laut den Beamten Randalierer ein und warfen Gegenstände auf die Schienen. Wasserwerfer seien eingesetzt worden. Während das permanente Dröhnen der Polizeihubschrauber die Luft erfüllt und Sitzblockaden von Gipfelgegnern den eng getakteten Zeitplan der G- 20- Delegationen durcheinanderwirbeln, fordert die Polizeiführung weitere Beamte aus anderen Bundesländern an. Einige zusätzliche Hundertschaften seien inzwischen unterwegs, gibt Innensenator Andy Grote (SPD) an.

Indes verlaufen längst nicht alle Proteste in Hamburg gewaltsam. Die Stimmung bei den Straßenblockaden im Bereich der Alster, wo US- Präsident Donald Trump samt Gefolge wohnt, ist recht friedlich. Viele junge Leute nehmen daran teil. Sie wollen gegen den G- 20- Gipfel protestieren und ein Zeichen setzen. Gewalt gegen Polizisten allerdings lehnen sie ab, wie sie sagen.

Nicht alle Demonstrationen eskalieren. Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Bewohner sehen massive Polizeipräsenz kritisch

Auch Anrainer des feineren Viertels wie der 53- jährige Benjamin Laub betonen den friedlichen Charakter der G20- Proteste dort. Wie viele andere Hamburger stimmt ihn in diesen Tagen zugleich die immense Präsenz von Einsatzkräften in sämtlichen Bereichen der Hansestadt nachdenklich. Er fange ein wenig an zu verstehen, wie sich ein Leben in einer "wirklichen Konfliktzone" anfühlen müsse.

Foto: AFP

Aber es sind wohl vor allem die Bilder von durch die nächtliche Stadt hetzenden Wasserwerfern und Polizeiketten, brennenden Autos, mit Holzplatten vernagelten Geschäften und durch die Straßen ziehenden Vermummtengruppen, die vom G20- Gipfel in Hamburg in Erinnerung bleiben werden. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte die gewaltsamen Proteste. Sie habe jedes Verständnis für friedliche Proteste, sagte Merkel am Freitag in Hamburg. "Aber gewalttätige Demonstrationen bringen Menschenleben in Gefahr." Sie seien daher "nicht zu akzeptieren". Merkel dankte zudem den Einsatzkräften für ihren Einsatz.

Foto: AFP

Aktivisten sprechen von "massiven Repressionen"

Österreichische Aktivisten, die in Hamburg vor Ort sind, kritisieren hingegen das Vorgehen der Behörden. Julianna Fehlinger von der NGO Attac Österreich tadelte das Verhalten der Exekutive im APA- Gespräch als "überzogen". Die Polizei habe in den vergangenen Wochen "massiv mit Repressionen gearbeitet", erklärte sie etwa bezüglich der Räumung der Zeltplätze.

Ausgebrannte Autos im Norden Hamburgs Foto: AFP

Die Abriegelung der Innenstadt sei außerdem eine Provokation seitens der Polizei, die unverhältnismäßige Sicherheitsvorstellungen umsetze und gewaltbereiten Protest befeuere. "Demokratiepolitisch ist das problematisch", so Fehlinger. "Uns ist es ein zentrales Anliegen, dass niemand zu Schaden kommt. Daher rufen wir zum zivilen Ungehorsam auf, von dem keine Gewalt ausgeht."

Ein ausgebranntes Auto, im Hintergrund Einsatzfahrzeuge der österreichischen Polizei Foto: AFP

Hamburgs Polizeipräsident verteidigt Einsatz

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Meyer hat unterdessen den Einsatz bei der "Welcome to Hell"- Demonstration verteidigt. Er sei sich "absolut sicher", dass der Einsatz verhältnismäßig gewesen sei, sagte er am Freitagnachmittag. Nach Angaben Meyers wurden einige Beamten mit Steinschleudern erheblich verletzt. Diese blinde Gewalt habe nichts mit dem Versammlungsrecht zu tun. Der Polizeipräsident rechnet mit weiteren gewaltsamen Protesten. "Was uns überrascht hat, ist, dass man mitten in einem Wohngebiet völlig sinnlose Gewalt gegen jegliche Sache - ob Fahrzeug oder Fensterscheibe - ausgeübt hat", sagte er mit Blick auf den Stadtteil Altona.

WEGA- Beamter durch Steinwurf verletzt

Auch die Wiener Spezialeinheit WEGA steht den Hamburger Kollegen zur Seite. Mit 75 Mann sei man im Dauereinsatz, so WEGA- Chef Ernst Albrecht zur "Krone": "Ein Alarmspruch jagt den nächsten." In der Nacht auf Freitag waren die österreichischen Polizeibeamten bei der Räumung des Schanzenviertels eingesetzt. "Die Gegenwehr war enorm. Es wurden unter anderem Steine auf uns geworfen. Ein Kollege wurde dabei verletzt - allerdings nichts Schwerwiegendes", so Albrecht.