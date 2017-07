Fünfstöckiges Gebäude nahe Neapel eingestürzt

In der Nähe von Neapel ist am Freitag ein Mehrfamilienhaus eingestürzt. Dabei wurden möglicherweise acht Bewohner verschüttet: eine Mutter mit zwei Kindern, die vierköpfige Familie eines Gemeindebeamten, sowie eine Pensionistin, die allein in einer der Wohnungen lebte. Zwei Leichen konnten die Einsatzkräfte, die teilweise mit bloßen Händen in den Trümmern nach Überlebenden gruben, bereits bergen.