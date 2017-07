Fünf Säure- Anschläge in nur 72 Minuten in London

In London hat es in der Nacht auf Freitag fünf Säure- Anschläge in nur eineinhalb Stunden gegeben. Die zwei Täter attackierten zwischen 22.25 und 23.37 Uhr fünf Männer mit ätzender Flüssigkeit - einer davon soll dabei laut Scotland Yart "lebensverändernde" Verletzungen im Gesicht erlitten haben. Ein Großteil der Opfer arbeitete zu dieser Zeit als Essenslieferanten. Zeugen berichteten, dass einer der beiden Täter die Motorroller der Opfer stahl und der andere mit dem eigenen Moped davonfuhr. Die Exekutive gab am Freitag bekannt, dass zwei Teenager verhaftet wurden. Beiden Verdächtigen werden schwere Körperverletzung und Raub vorgeworfen.