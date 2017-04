Führen Dortmunder Bekennerschreiben in die Irre?

Der oder die Verfasser hätten eine radikalislamische Motivation möglicherweise nur vorgetäuscht. Das von den Ermittlungsbehörden in Auftrag gegebene Gutachten nennt den Berichten zufolge mehrere Gründe für die Zweifel.

Schreiben völlig untypisch für den IS

So sei der Sprachgebrauch untypisch, und es fehlten Symbole der Dschihadistenmiliz IS. Zudem seien nach IS- Anschlägen noch nie Bekennerschreiben am Tatort gefunden worden. Stutzig mache die Experten auch das Ende des Textes. Dort wird der Abzug von Tornado- Kampfflugzeugen der Bundeswehr aus Syrien und die Schließung des US- Luftwaffenstützpunktes Ramstein gefordert - derartige Forderungen seien für den IS untypisch.

Der oder die Verfasser gaben in den drei textgleichen Schreiben vor, "im Namen Allahs" gehandelt zu haben. Aus Ermittlerkreisen hieß es den Berichten zufolge, es werde nun weiter in alle Richtungen ermittelt - also unter anderem auch in Richtung Links- oder Rechtsextremismus.

Drei Sprengsätze bei Mannschaftsbus detoniert

Am Dienstagabend waren in Dortmund drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbusses des Fußball- Bundesligisten explodiert , als sich die Spieler auf dem Weg zu der Champions- League- Partie gegen den AS Monaco befanden. Dabei wurden der Dortmunder Fußballer Marc Bartra und ein Polizist verletzt.