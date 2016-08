Früherer Ku- Klux- Klan- Anführer wirbt für Trump

Der frühere Anführer des rassistischen Ku- Klux- Klans, David Duke, hat zur Wahl des republikanischen US- Präsidentschaftskandidaten Donald Trump aufgerufen. In einem automatisierten Telefonanruf, über den das US- Internetportal BuzzFeed am Montag berichtete, wirbt er dafür, bei der Wahl im November seine eigene Kandidatur für den US- Senat zu unterstützen - und für Trump zu stimmen.