Frontex: Neue Rekordzahl von Flüchtlingsankünften

An Italiens Küsten sind laut Angaben der EU- Grenzschutzbehörde Frontex im Oktober so viele Flüchtlinge wie nie zuvor in einem Monat angekommen. Fast 27.500 Menschen hätten das Land über das Mittelmeer erreicht, das sei die bisher höchste Zahl in einem Monat im Mittelmeer und doppelt so hoch wie im September, teilte Frontex am Mittwoch mit.