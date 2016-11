Friedensvertrag für Kolumbien kann in Kraft treten

Nach über 50 Jahren Konflikt ist der historische Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC- Guerilla endgültig beschlossen. Nach dem Senat billigte auch das Parlament in Bogota am Mittwochabend Ortszeit das Abkommen, das damit nun in Kraft treten kann. Das Ergebnis: 130 Ja- Stimmen, keine Gegenstimme, wobei die Gegner des Abkommens nicht an der Abstimmung teilnahmen.