Frankreichs erste "Fixerstube" öffnet in Paris

Touraine nannte die Eröffnung der Einrichtung eine wichtige Etappe im Kampf gegen den Drogenmissbrauch. Damit gehe eine lange politische Auseinandersetzung zu Ende. In Frankreich regelt seit dem vergangenem Dezember ein Gesetz die kontrollierte Verabreichung von Drogen.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Die Pariser Einrichtung namens Gaia befindet sich in einem Krankenhaus im 10. Bezirk. In den Räumen können sich die Konsumenten selbst mitgebrachte Suchtmittel verabreichen und medizinische Beratung in Anspruch nehmen. Auch die Stadt Straßburg im Elsass plant in Kürze die Eröffnung eines solchen Zentrums.

Den Drogenabhängigen werden alle notwendigen Utensilien zur Verfügung gestellt. Foto: ASSOCIATED PRESS

Bürgermeisterin Anne Hidalgo (li.) und Gesundheitsministerin Marisol Touraine in der "Fixerstube" Foto: APA/AFP/POOL/PATRICK KOVARIK

Hygienische Spritzen und keine Überdosis

In Deutschland öffnete die erste "Fixerstube" bereits vor rund 22 Jahren in Frankfurt am Main ihre Türen. Auch in den Niederlanden, Dänemark, Luxemburg, Spanien und der Schweiz gibt es ähnliche Einrichtungen. Sie sollen es Abhängigen ermöglichen, Drogen mit hygienisch einwandfreien Spritzen zu konsumieren. Damit wird die Gefahr einer Ansteckung mit Hepatitis C oder mit HIV gemindert. Außerdem ist die Gefahr für nicht bemerkte tödliche Überdosierungen stark reduziert.