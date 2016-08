Frankreich stellt sich nun "eindeutig" gegen TTIP

Frankreich wird die EU- Kommission im September zum Stopp der Verhandlungen mit den USA über den äußerst umstrittenen Freihandelspakt TTIP auffordern. "Es gibt keine politische Unterstützung in Frankreich mehr für diese Verhandlungen", stellte der für das Abkommen zuständige französische Außenhandelsstaatssekretär Matthias Fekl am Dienstag klar. Bereits am Sonntag hatte der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die Gespräche als "gescheitert" bezeichnet.