Frankreich: Nashorn in Zoo von Dieben erschossen

In einem Zoo bei Paris haben Unbekannte ein Nashorn getötet und sind mit einem abgesägten Horn entkommen. Die Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in den Tierpark von Thoiry westlich der französischen Hauptstadt ein und töteten das Rhinozeros mit drei Schüssen in den Kopf. Sie sägten dem Tier beide Hörner ab und nahmen das größere mit.