Flugzeugabsturz: Pass- Panne rettete Trainer- Sohn!

Nach dem verheerenden Flugzeugabsturz in Kolumbien haben die Behörden die Opferzahl nach unten korrigiert. Demnach starben bei dem Absturz in der Nacht auf Dienstag 71 Menschen, sechs Insassen überlebten. Laut brasilianischen Medienberichten war fast die gesamte Fußballmannschaft des brasilianischen Erstligisten Chapecoense (im Video oben sehen Sie das Fußballteam kurz vor dem Start, da herrschte noch beste Stimmung) im Flugzeug, neun Spieler gingen nicht an Bord. Einer von ihnen ist der Sohn von Chapecoense- Trainer Caio Junior.