Flugzeug mit brasilianischem Team abgestürzt

Ein aus Brasilien kommendes Flugzeug mit mehr als 80 Menschen an Bord ist in Kolumbien abgestürzt, unter ihnen die brasilianische Fußballmannschaft Chapecoense. Sechs Passagiere haben überlebt, teilten die Flugbehörden des Departements Antioquia in der Nacht auf Dienstag mit. Im Video oben sehen Sie, wie das Flugzeug plötzlich vom Radar verschwand!