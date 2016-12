Fluggäste protestierten gegen Zwischenlandung

Sie beschwerten sich demnach beim Personal über die Verspätung. Der Facebook- Post einer Mitarbeiterin des Bayerischen Rundfunks, die an Bord war und ihre Erschütterung über diese Reaktion äußerte, sorgte am Wochenende in den sozialen Medien für viel Aufsehen.

Flugbegleiter versorgten den Patienten

Der Notfall ereignete sich bereits am Dienstag: Der Pilot fragte den Condor- Angaben zufolge mit einer Durchsage, ob sich ein Arzt an Bord befinde. Die Flugbegleiter kümmerten sich nach dem Schlaganfall um den Mann. Die Crew- Mitglieder würden jedes Jahr medizinisch geschult, um auf solche Notfälle vorbereitet zu sein, sagte der Condor- Sprecher.

Passagier von Notarzt abgeholt

Die Crew sei auch von einigen Fluggästen unterstützt worden. Am Flughafen von Neufundland holte ein Notarzt den Patienten ab und brachte ihn in ein Krankenhaus. Nachdem das Flugzeug aufgetankt wurde, setzte es die Reise fort und kam mit einer Verspätung von zwei Stunden und 45 Minuten in Punta Cana an.