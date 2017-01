Flug über Bodensee dauerte statt acht 100 Minuten

Laut einem Bericht des "St. Galler Tagblatts" startete der Helikopter kurz vor der geplanten Landung des Flugzeuges. Das dabei verursachte Schneegestöber deckte einen Großteil der Piste mit kaltem Pulverschnee zu. Und weil die Temperaturen derzeit weit unter dem Gefrierpunkt liegen, wurde aus dem Pulverschnee sofort Eis. Damit die Landung des "People's Viennaline"- Fluges sicher erfolgen konnte, musste zuerst die Piste gesalzen und anschließend der Schneematsch mit einem speziellen Bürstenfahrzeug entfernt werden.

"Weil die Maschine aus Friedrichshafen bereits in der Luft war, wurde sie in eine Warteschleife geschickt", sagte "People's"- Geschäftsführer Thomas Mary gegenüber dem Blatt. Laut den Daten von "Flightradar 24" dauerte der Flug eine Stunde und 40 Minuten, ehe die Landung um 22.30 Uhr erfolgen konnte. Die planmäßige Ankunft in Altenrhein war um kurz vor 21 Uhr vorgesehen gewesen.