Flüchtlinge: Griechen rätseln über Rekordansturm

Im Vergleich dazu kamen in der vorangegangenen Woche täglich durchschnittlich nur 74 Asylsuchende in Griechenland an. "Wir beobachten das Phänomen und stehen in engem Kontakt mit den türkischen Behörden", hieß es vom griechischen Stab für die Flüchtlingskrise in Athen. "Hoffentlich hängt das mit dem guten Wetter zusammen - und es ist kein Zeichen seitens der Türkei", sagte ein Offizier der Küstenwache.

Die griechische Küstenwache mit vor Lesbos aufgegriffenen Flüchtlingen Foto: AFP/Stringer

Kurz zuvor hatte die Türkei erneut deutlich gemacht, dass die Umsetzung des Flüchtlingspaktes für sie mit der Aufhebung der Visumpflicht für Türken bei EU- Reisen verbunden ist. "Wir erwarten die Aufhebung der Visumpflicht bis spätestens Oktober", sagte der türkische Außenminister, Mevlüt Cavusoglu, am Dienstag. Die Türkei könne die illegale Migration in die EU nicht alleine stoppen, solange die EU ihre Verpflichtungen nicht erfülle.

160.000 Flüchtlinge heuer in Griechenland angekommen

Der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge erreichten 2016 bis zum 28. August etwas mehr als 160.000 Flüchtlinge Griechenland. Die meisten von der Türkei aus. Das ist ein deutlicher Rückgang, denn im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren über 234.000 Asylwerber in Griechenland angekommen.

Italiens Küstenwache stoppt ein Flüchtlingsboot. Foto: AP

Auch Italien mit Massenansturm konfrontiert

Doch nicht nur den Griechen, sondern auch den Italienern macht der Flüchtlingsansturm zu schaffen. Laut IOM wurden in Italien bis zum 28. August rund 110.000 aus Afrika übersetzende Neuankömmlinge registriert. Fast alle stammen aus Westafrika oder vom Horn von Afrika. Im selben Zeitraum lag 2015 die Zahl bei 116.000 Flüchtlingen.