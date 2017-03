Flüchtling zündet sich auf griechischer Insel an

Wohl aus Verzweiflung über die Zustände auf der griechischen Insel Chios hat sich am Donnerstag ein syrischer Flüchtling angezündet. Der Mann wurde mit schweren Verbrennungen in das örtliche Krankenhaus gebracht. Auch ein Polizist musste behandelt werden. Er hatte sich bei der Rettung des Mannes Verbrennungen an den Händen zugezogen.