Flüchtling trat in Kinderwagen - Mädchen verletzt

Der Fall wurde von der "Augsburger Allgemeinen" aufgedeckt - die Polizei betonte zwar die "laufenden Ermittlungen", bestätigte gegenüber bild.de allerdings, dass es sich bei den Verdächtigen um syrische Asylwerber handle.

Die Augsburger Zeitung hatte einen Fahrgast zitiert, der die Szenen am Sonntagabend, am Tag der großen Bombenentschärfung in Augsburg , miterlebt habe: "Etwa 20 Männer" seien demnach gegen 21 Uhr in den hinteren Teil des Busses eingestiegen. Unter ihnen habe sich ein Streitgespräch entwickelt, die Situation sei in eine wilde Schlägerei ausgeartet. Ein Mann sei "mit der Sohle voraus in einen Kinderwagen gesprungen".

Zwölf Polizeistreifen vor Ort

Die brutalen Szenen hätten sich auch außerhalb des Busses fortgesetzt, nachdem der Fahrer die Türen geöffnet habe. Es habe schließlich zwölf Polizeistreifen gebraucht, um die Situation unter Kontrolle zu bringen, berichtet der Zeuge.

Das eineinhalbjährige Mädchen, das in dem Kinderwagen lag, musste offenbar von der Rettung erstversorgt werden. Wie schwer das ebenfalls syrische Kleinkind verletzt wurde, ist nicht bekannt.