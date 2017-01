Flüchtling onaniert in Hallenbad vor Mädchen

"Der Mann hat einen fes­ten Wohn­sitz in Düs­sel­dorf. Also be­steht keine Flucht­ge­fahr", rechtfertigte ein Polizeisprecher gegenüber der "Bild" das Vorgehen der Beamten. "Hätte er kei­nen Wohn­sitz ge­habt, wäre der Mann mit an Si­cher­heit gren­zen­der Wahr­schein­lich­keit fest­ge­nom­men und einem Haft­rich­ter vorgeführt worden."

Ähnlich wie bei den Vorfällen in Innsbruck zu Silvester ist aber auch in Deutschland die drohende Strafe bei derartigen Vergehen so gering, dass meist niemand dafür in Haft genommen wird.