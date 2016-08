Flüchtling bei Jagdunfall in Serbien erschossen

Die Umstände des Unfalls werden noch untersucht, hieß es in Medienberichten. Der 39- jährige Jäger, der sich des Todesschusses schuldig gemacht haben soll, wurde vorläufig festgenommen.

Pirot liegt etwa 30 Kilometer von der Grenze zu Bulgarien entfernt. Seit der Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge gelangte ein Großteil der illegalen Migranten über die Grenze nach Serbien. Andere Wege führen weiterhin über Mazedonien.

Im August 3000 Migranten an Grenze gestoppt

Die beiden Grenzen werden seit Ende Juli von Teams der Polizei und dem Militär strenger überwacht. Gut 3000 Personen wurden seitdem an der Grenze gestoppt. Die Anzahl der Flüchtlinge in Serbien - etwa 4400 Personen gemäß jüngsten Angaben vom UNHCR - steigt derzeit trotzdem leicht an.