Fluchtversuch aus Moskauer Gericht - 3 Tote

Die gefesselten Angeklagten waren laut Behörden in einem Aufzug des Moskauer Gebietsgerichts, als sie zwei Wachleute angriffen. Sie konnten sich befreien und den Beamten die Waffen entreißen. Beim Halt auf der nächsten Etage schossen die Angeklagten dann auf weitere Sicherheitsleute. In dem Feuergefecht wurden auch mehrere Wachleute verletzt, wie russische Agenturen meldeten.

Ein Verletzter wird nach dem Vorfall im Moskauer Gericht abtransportiert. Foto: AP

Angst und Schrecken auf Moskaus Straßen verbreitet

Die Angreifer gehörten zu einer Bande, die von 2012 bis 2015 im Umland der russischen Hauptstadt 17 Autofahrer getötet haben soll. Die Gruppe nannte sich nach dem Videospiel "Grand Theft Auto" selbst "GTA" und verbreitete nachts Angst und Schrecken auf den Straßen bei Moskau. Die Verbrecher hatten Autos gewaltsam gestoppt, die Fahrer ermordet und ausgeplündert. Der Kopf der Bande wurde bereits bei der Festnahme getötet, vor Gericht stehen derzeit neun Mitglieder.

Foto: AP

Das Moskauer Gerichtsgebäude nach dem Vorfall Foto: AP

In russischen Gerichten wird üblicherweise sehr streng auf Sicherheit geachtet. In vielen Prozessen müssen die Angeklagten während der Verhandlung in Käfigen oder hinter Glas sitzen.