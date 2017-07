Florida: Menschenkette rettet ertrinkende Familie

Zu einer unglaublichen Rettungsaktion ist es am Samstag an einem Strand im US- Bundesstaat Florida gekommen: Als eine sechsköpfige Familie von der Strömung aufs offene Meer gezogen wurde und nicht mehr zurück konnte, bildeten mehr als 80 andere Strandbesucher binnen Minuten eine Menschenkette und retteten den Schwimmern das Leben.