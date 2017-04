"Fließband- Hinrichtungen" in Arkansas gehen weiter

Ungeachtet der Kritik an ihren geplanten "Fließband- Hinrichtungen" haben die Behörden im US- Bundesstaat Arkansas am Montag zwei weitere Häftlinge exekutiert. Die beiden in den 90er- Jahren wegen Vergewaltigung und Mordes zum Tode verurteilten Männer Jack Jones und Marcel Williams seien durch die Giftspritze getötet worden, teilte die Generalstaatsanwältin Leslie Rutledge mit.