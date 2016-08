Finnland will Grundeinkommen von 560 Euro testen

In Finnland soll ab kommendem Jahr ein monatliches bedingungsloses Grundeinkommen von 560 Euro getestet werden. Das finnische Ministerium für Soziales und Gesundheit teilte am Donnerstag mit, dass bis 9. September ein Gesetzentwurf öffentlich beraten werden soll, demzufolge 2000 zufällig in der Bevölkerung ausgesuchte Testpersonen im erwerbsfähigen Alter das Grundeinkommen erhalten sollen.