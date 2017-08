Finnland: Messerattentäter (18) identifiziert

Der Messerattentäter von Turku ist identifiziert. Es handle sich um den 18- jährigen Abderrahman Mechkah, hieß es am Montag in Gerichtsdokumenten in der südwestfinnischen Stadt. Laut Polizei handelt es sich um einen Asylwerber aus Marokko. Er hatte am Freitag beim ersten Terrorangriff in Finnland überhaupt zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt.