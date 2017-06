Finanzexperte: "Kim dealt mit Crystal Meth"

Diktator Kim Jong Un ist bekannt für seine Machtdemonstrationen in Form von militärischen Leistungsschauen und Atomwaffentests .

Doch woher stammt das Geld für diese Operationen, zumal Nordkorea doch mit UNO- Sanktionen belegt ist und nicht leicht an Devisen kommt?

Nordkorea lässt keine Gelegenheit aus, um die angebliche Schlagkraft seines Militärs zu zeigen. Foto: AP

Foto: AP

Laut Kelly werde das Militär sowie der luxuriöse Lebensstil des Diktators und seiner Gefolgschaft durch dem Handel mit Suchtgift finanziert. Kelly bezeichnet Nordkorea als "Gangster- Staat". Im US- Außenministerium soll man ihn sogar als "Soprano- Staat" bezeichnen - in Anlehnung an die Mafia- Fernsehserie "Die Sopranos". Auch hier wird in großem Stil mit Crystal Meth und Amphetaminen gehandelt.

Drogenhandel soll laut Kelly zu den Haupteinnahmequellen des nordkoreanischen Regimes zählen, auch wenn die Produktion in letzter Zeit etwas zurückgegangen sei. Trotzdem soll besonders in Südostasien der Handel mit Suchtgift florieren.

Crystal Meth Foto: dpa

Zusätzlich soll der illegale Austausch von Informationen, beispielsweise zum Raketenbau, Geld in die Kassa von Kim Jong Un spülen.

Foto: AFP

Nordkorea als "Nachhilfelehrer" für afrikanische Diktatoren

Reger Wissensaustausch findet auch mit afrikanischen Staaten statt: Diktatoren vom schwarzen Kontinent lassen sich gerne zum Thema Personenkult beraten. Nordkoreaner fertigen monströse Marmorstatuen für afrikanische Staatsführer an, bilden aber auch Armeen aus und halten Waffentrainings ab.