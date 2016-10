Feuer und Explosionen im "Dschungel" von Calais

Knapp zwei Drittel der Bewohner verließen bisher freiwillig das Elendslager. Viele Zelte und Behelfsunterkünfte stehen bereits leer. Die Räumung soll bis zum Wochenende abgeschlossen sein. Vor und zu Beginn der Evakuierung war es zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Migranten legten Feuer und warfen Steine auf die massiv postierten Einsatzkräfte der Polizei.

In dem Camp lebten nach Regierungsangaben zuletzt rund 6500 Menschen, vornehmlich aus Syrien, Afghanistan und Eritrea. Ihr Ziel ist eigentlich Großbritannien, das die Aufnahme der Migranten aber mit Verweis auf das EU- Asylrecht verweigert. Danach muss ein Antrag in dem Land gestellt werden, in dem die Flüchtlinge erstmals den Boden der Europäischen Union betreten. Seit Monaten versuchen die Bewohner des "Dschungels" daher, illegal auf Lastwagen oder Züge zu gelangen, die über Calais auf die britische Insel fahren. Großbritanniens Innenministerin Amber Rudd hat zugesagt, ihr Land werde etwa die Hälfte der rund 1300 Kinder und Jugendliche aufnehmen, die ohne Eltern in dem Camp lebten.

Flüchtlinge beim Warten auf den nächsten Bus Foto: APA/AFP/PHILIPPE HUGUEN

Um die Räumung zu beschleunigen, gingen Sozialarbeiter und Übersetzer durch die in den Sanddünen gelegene Zeltstadt, um Flugblätter zu verteilen. "Alles in allem haben die Migranten verstanden, dass die Zeit für den 'Dschungel' abgelaufen ist", sagte Sozialarbeiter Serge Szarzynski. Die meisten hätten sich einsichtig gezeigt. Auch der 21- jährige Afghane Aarash sieht das so. Allerdings will er nach eigenen Worten darauf bestehen, in eine gute Stadt umgesiedelt zu werden, etwa nahe Paris. Ansonsten werde er zurückkommen. Der 32 Jahre alte Afghane Khan zeigte sich dagegen entschlossen, zu bleiben.