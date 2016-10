Faustschlag: EU- Politiker "in kritischem Zustand"

Steven Woolfe gilt als der wahrscheinlichste Nachfolger an der Parteispitze. Nigel Farage hatte Woolfe, der auch Abgeordneter im Europäischen Parlament ist, jahrelang protegiert, berichtete der britische "Telegraph". Die Partei befindet sich in einer Führungskrise, seit Diane James, die am 16. September die Parteiführung von Farage übernommen hatte, diese Woche ihr Amt nach nur 18 Tagen überraschend niederlegte .

Nigel Farage (li.) und Steven Woolfe (re.) Foto: AP

Woolfe, der just am Donnerstag seinen 49. Geburtstag feiert, hatte in Straßburg an einem Meeting "zur Luftverbesserung in der Partei" teilgenommen, so der "Telegraph" unter Berufung auf UKIP- Kreise. Dabei kam es offenbar zu einem Streit, bei dem sogar die Fäuste folgen.

Ein Video zeigt die Versorgung des kollabierten Woolfe durch die Rettungskräfte:

Steven Woolfe Foto: AP

Farage: "Woolfe in kritischem Zustand"

Der Europaabgeordnete sei nach dem Faustschlag kollabiert, hieß es. Farage sagte britischen Medien, Woolfe befinde sich in einem "kritischen Zustand". Er sei aber nicht in Lebensgefahr. Unbestätigten Berichten zufolge erlitt er eine Gehirnblutung.

Die 1993 gegründete UK Independence Party (UKIP) zählt derzeit knapp 40.000 Mitglieder. Ihr größtes Ziel hatte die Partei mit dem Votum der Briten für einen EU- Austritt am 23. Juni 2016 erreicht. Farage gab kurz nach dem Referendum seinen Rücktritt bekannt.