Fast drei Jahre Haft für Berliner U- Bahn- Treter

Laut Urteil hatte der Mann im Oktober 2016 die Studentin mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken eine Betonstiege in einer U- Bahn- Station im Stadtteil Neukölln hinuntergestoßen. Nach dem Angriff war der Täter zunächst geflüchtet, wurde aber kurz vor Weihnachten 2016 in Berlin festgenommen, als er mit einem Bus aus Frankreich ankam. Der Angreifer war durch Aufnahmen einer Überwachungskamera ausgeforscht worden.

Mit diesen Bildern wurde nach dem brutalen Vorfall nach dem U-Bahn-Treter gefahndet. Foto: Polizei Berlin

Opfer: "Habe monatelang gelitten"

Die junge Frau erlitt einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf. Im Prozess hatte sie ausgesagt, sie habe monatelang unter dem Geschehen gelitten. In der ersten Zeit habe sie den Kontakt zur Außenwelt gemieden. Nach der Attacke habe sie "monatelang gelitten" .

Gutachter bescheinigte Täter "verminderte Schuldfähigkeit"

Der Angriff hatte deutschlandweit Entsetzen ausgelöst. Ein Promi- Bodyguard setzte bei der Suche nach dem Täter sogar ein Kopfgeld von 2000 Euro für sachdienliche Hinweise aus. Der aus Bulgarien stammende Angeklagte hatte im Prozess die Tat gestanden und um Entschuldigung gebeten. Ein psychiatrischer Gutachter hatte dem Täter eine verminderte Schuldfähigkeit bescheinigt - wegen einer hirnorganischen Störung nach einem Autounfall sowie wegen Missbrauchs von Alkohol und Drogen.

Der Treter (li.) und seine beiden Komplizen Foto: Polizei