Familienstreit um Erbschaft endet mit Blutbad

Blutige Familientragödie um österreichischen Gastarbeiter in Serbien: Bozidar D. richtete in seiner Familie ein Blutbad an. Auslöser für den Amoklauf dürfte ein Streit ums Erbe sein. Der Pensionist wollte sein Haus dem Enkel vermachen. Die Angehörigen protestierten - und bezahlten dafür mit ihrem Leben.