Familie des IS- Terroristen will Justiz verklagen

Der Anwalt der Familie sagte gegenüber der "Süddeutschen Zeitung", dass geprüft werden müsse, ob die Behörden fahrlässig gehandelt hätten, als sie al- Bakr in einem gewöhnlichen Haftraum allein ließen.

Wie berichtet, soll der syrische Flüchtling Kontakte zum IS gehabt haben. Am 8. Oktober war er der Polizei in Chemnitz knapp entkommen. In einer von ihm genutzten Wohnung wurde hochexplosiver Sprengstoff gefunden. Mehrere Syrer, bei denen al- Bakr in Leipzig um einen Übernachtungsplatz bat, überwältigten und fesselten den 22- Jährigen. Am Mittwoch vergangener Woche erhängte sich al- Bakr in der Justizvollzugsanstalt Leipzig.

Bakrs Bruder: "Polizei hat ihn getötet"

Der in Syrien lebende Bruder des Toten, Alaa al- Bakr, zweifelt seither an, dass es sich überhaupt um einen Suizid gehandelt hat. "Selbst wenn er IS- Mitglied war: Die begehen keinen Selbstmord. Das sei im Islam verboten. Ich bin mir wirklich sicher, dass die Polizei ihn umgebracht hat", sagte er gegenüber der "Welt". Bei der Obduktion des Leichnams war allerdings keine Fremdeinwirkung festgestellt worden.

Mehrere Pannen der Behörden?

Die Leipziger Oberstaatsanwaltschaft führt derzeit ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache. Dem Bericht zufolge könnte sich die Familie al- Bakrs als Nebenklägerin in dieses Verfahren einschalten. Wegen der Pannen bei der Festnahme und des Suizids stehen die Behörden in Sachsen in der Kritik. Nach Informationen des "Spiegel" unterlief der sächsischen Polizei im Fall al- Bakr ein weiterer Fehler.

Der mutmaßliche Islamist soll demnach bereits Ende August in einem Leipziger Hotel mit Chemikalien zur Sprengstoffherstellung experimentiert haben. Dabei habe er die Küche des Apartments schwer beschädigt. Fotos von den Schäden zeigten Rußspuren, mögliche Brandflecken an der Abzugshaube und Spuren am Spülbecken wie von Säureschäden. Nach Angaben des "Spiegel" erstattete der Besitzer des Hotels nach al- Bakrs Verschwinden Anzeige. Allerdings habe die Polizei den Vorfall als Sachbeschädigung gewertet.