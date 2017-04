Familie bekam Fotos des verstorbenen Sohnes zurück

Liam war bis zu jenem traurigen Tag im Oktober 2016 kerngesund gewesen. Doch dann trat bei dem Buben, der zu diesem Zeitpunkt knapp sieben Wochen alt war, Herzrasen auf. Liam wurde in ein Spital gebracht, doch auch die Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen: Wenige Tage später war er tot.

Den Eltern blieben nur die Bilder am Handy

Die 24 Jahre alte Mutter erzählt in einem Interview mit der "Bild" : "Er starb ganz plötzlich. Danach kam eine sehr harte Zeit für uns." Von der kurzen gemeinsamen Zeit blieben nur wenige Erinnerungsstücke. Dazu zählen auch die Bilder, die auf dem Handy des 29 Jahre alten Vaters gespeichert sind.

Mobiltelefon in Zug vergessen

Doch der Vater verlor am Dienstagmorgen das Mobiltelefon auf der Zugreise von Bacharach in Rheinland- Pfalz nach Koblenz. Den Verlust merkte er erst, nachdem er in Koblenz ausgestiegen war. Der 29- Jährige lief zurück, doch der Zug war schon Richtung Köln abgefahren. "Mit dem Handy sind jetzt auch noch die meisten Fotos von Liam weg", erklärt die Mutter.

Erfolgreicher Appell an den Finder

Die letzte Hoffnung der verzweifelten Eltern war ein Appell an den ehrlichen Finder. Und der Aufruf zeigte Wirkung, denn am Dienstagabend teilte die Mutter via Facebook mit: "Das Handy ist wieder da. Der Finder hat bei mir angerufen, er hat in der Presse davon gehört. Die Bundespolizei hat es eben abgeholt und wir können es morgen auf der Dienststelle abholen!"