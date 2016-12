Facebook sagt "Fake News" den Kampf an

Facebook will nach massiver Kritik an seiner Rolle im US- Wahlkampf schärfer gegen die Ausbreitung erfundener Nachrichten ankämpfen. Unter anderem solle es einfacher werden, sogenannte Fake News zu melden, kündigte das weltgrößte Online- Netzwerk am Donnerstag an. Außerdem werde man mit externen Fakten- Check- Spezialisten zusammenarbeiten.