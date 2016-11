Facebook- Posting kostet US- Bürgermeisterin das Amt

Ein rassistischer Facebook- Eintrag über die amtierende First Lady Michelle Obama hat in den Vereinigten Staaten für Empörung gesorgt - und die Bürgermeisterin einer Kleinstadt das Amt gekostet. Wie Medien berichteten, hatte eine Vorsitzende einer gemeinnützigen Organisation im US- Bundesstaat West Virginia Obama kurz nach der Präsidentenwahl in der vergangenen Woche als "Affe auf Absätzen" bezeichnet.