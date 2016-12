Extra- Weihnachtsgeld für griechische Pensionisten

Während die Debatte um den Hunderter für Pensionisten Österreich spaltet, hat ausgerechnet das Euro- Sorgenkind Griechenland jetzt angekündigt, zu Weihnachten tief in den Sack mit Geschenken zu greifen: Premier Alexis Tsipras kündigte am Donnerstagabend bei einer Ansprache im Fernsehen an, insgesamt 617 Millionen Euro an gut 1,6 Millionen ärmere Pensionisten zu verteilen - also im Schnitt beachtliche 385 Euro pro Person. Experten sehen in Tsipras' Maßnahme eine Reaktion auf schlechte Umfrageergebnisse.