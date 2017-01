Explosionen auf Militärflughafen in Damaskus

Ein israelisches Flugzeug habe mehrere Raketen auf den Flughafen Masseh abgeschossen, sagte ein Militärvertreter der staatlichen Nachrichtenagentur SANA. Aus syrischen Sicherheitskreisen hieß es, dass mindestens vier Menschen bei der Attacke verletzt worden seien. Israel wollte die Berichte über die Explosionen zunächst nicht kommentieren. Unterschiedliche syrische Quellen haben bereits seit Beginn des Konflikts von israelischen Luftangriffen auf syrischem Gebiet gesprochen, darunter in der Gegend von Masseh.

Dichter Rauch und Flammen nach den Detonationen Foto: APA/AFP

Diese Aufnahmen zeigen den Rauch über Damaskus:

Der Militärflughafen Masseh liegt acht Kilometer südwestlich von Damaskus. Er ist Sitz des berüchtigten Geheimdienstes der Luftwaffe, der dort über ein großes Gefängnis verfügt.

Waffenstillstand hält weitgehend

Der seit Dezember in Syrien geltende Waffenstillstand hält weitgehend. Zu dieser Einschätzung kamen am Donnerstag sowohl die Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, als auch der UN- Syriengesandte Staffan de Mistura. Putin und Erdogan vereinbarten nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau außerdem, die Vorbereitungen der in Kasachstan geplanten Syrien- Friedenskonferenz voranzutreiben.

Angesichts der veränderten militärischen Lage in Syrien begann Russland unterdessen mit einem Umbau seiner dortigen Truppen. Die ersten sechs taktischen Bomber von Typ Su- 24 seien bereits abgezogen worden, hieß es. Im Gegenzug seien vier Erdkampfflugzeuge des Typs Su- 25 auf den russischen Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in der syrischen Provinz Latakia verlegt worden. Weitere Kampfflugzeuge und Soldaten würden von dort nach Russland zurückkehren.

Russische Kampfjets auf dem Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" vor Syriens Küste Foto: ASSOCIATED PRESS

Kämpfe rund um Trinkwasserbrunnen für Damaskus

Von dem Waffenstillstand in Syrien sind extremistische Gruppen wie der IS ausgenommen. De Mistura sagte in Genf, die Feuerpause werde nur in einzelnen Fällen verletzt. Jedoch komme noch immer nicht ausreichend Hilfe in die belagerten Gebiete. Probleme gebe es zudem bei der Evakuierung der schiitischen Dörfer Fua und Kefraya in der Provinz Idlib. Rebellengruppen hätten 23 Busse daran gehindert, die beiden Orte zu verlassen. Kämpfe gebe es noch im Tal Wadi Barada, wo die Trinkwasserbrunnen für Damaskus liegen.