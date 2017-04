Explosion in Polizeiwerkstatt fordert einen Toten

In der südosttürkischen Kurdenmetropole Diyarbakir ist es am Dienstag zu einer Explosion in einer Polizeiwache gekommen. Die schwere Detonation habe sich gegen 10.45 Uhr Ortszeit im Stadtzentrum ereignet, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Wie das türkische Innenministerium mittlerweile bestätigt hat, hatten Reparaturarbeiten in einer Polizeiwerkstatt zur Explosion geführt. Ein Arbeiter sei an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.