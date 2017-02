Experte: "Hitler- Telefon könnte Fälschung sein"

Ein nach Ende des Zweiten Weltkriegs angeblich im Berliner Führerbunker gefundenes rotes Telefon wurde vor einer Woche in den USA für 243.000 Dollar (rund 229.000 Euro) versteigert. Der Apparat soll Adolf Hitler persönlich gehört haben. Doch ein deutscher Experte meldet jetzt Zweifel an der Echtheit des Telefons an.