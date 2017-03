Experte: Alles deutet auf islamistischen Täter hin

Auch am Tag nach dem Terroranschlag am Parlament in London wirft der Vorfall noch zahlreiche Fragen auf. Vor allem über die Identität und Nationalität des Angreifers wird noch gerätselt, obwohl die Polizei bereits erklärte, dass sie diese kennen würde - aus Ermittlungsgründen hält sie diese aber noch geheim. Laut Terrorismusforschers Peter Neumann deutet allerdings alles auf einen islamistischen Täter hin.