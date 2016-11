Ex- Präsident Bush gibt Trump nicht seine Stimme

Der ehemalige US- Präsident George W. Bush hat bei der Wahl in den USA weder für den Republikaner Donald Trump noch für die Demokratin Hillary Clinton gestimmt. Das bestätigte ein Sprecher Bushs gegenüber US- Medien. Trump selbst gab sich angesichts Bush' Entscheidung, nicht für den Kandidaten seiner Partei zu stimmen, gelassen.