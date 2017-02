Ex- Öl- Manager ist neuer US- Außenminister

Im Senat votierten zwar auch vier Senatoren der oppositionellen Demokraten für ihn, doch fiel das Nominierungsvotum außergewöhnlich schwach aus. Üblicherweise werden angehende Außenminister mit einem deutlich breiteren parteiübergreifenden Rückhalt in ihr Amt entsendet.

Rex Tillerson hält seine erste Rede nach seiner Bestätigung durch den Senat. Foto: ASSOCIATED PRESS

Scharfe Warnung an China

Tillerson hatte sich während seiner Anhörungen im Senat von Putin distanziert, indem er Russland als "Gefahr" für die USA und Europa bezeichnete und die russischen Interventionen in der Ukraine und in Syrien scharf kritisierte. Für Aufsehen sorgte aber vor allem seine scharfe Warnung an Peking, den Bau künstlicher Inseln im Südchinesischen Meer zu stoppen. Die USA müssten "ein klares Signal" senden, dass China keinen Zugang zu diesen Inseln erhalten dürfe, sagte er.

Ein Foto vom März 2012 zeigt lediglich eine chinesische Betonplattform in dem Seegebiet. Foto: AP

Der Amtsantritt des neuen Außenministers wird durch den Proteststurm gegen die von US- Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote für Flüchtlinge sowie die Bürger von sieben mehrheitlich muslimischen Ländern erschwert. Zu der internationalen Kritik an dem Dekret kommt interne Unruhe im diplomatischen Dienst der USA hinzu.

Vorbereitungen zu "Aufstand" im Außenministerium

Rund tausend Diplomaten unterzeichneten eine interne Protestnote , in der das Trump- Dekret als Angriff auf Grundwerte der USA gegeißelt wird. Die Stimmung wurde durch Äußerungen von Präsidentensprecher Sean Spicer zusätzlich angeheizt, der die kritischen Diplomaten aufforderte, bei Trumps Agenda entweder mitzumachen - "oder sie können gehen". Tillerson äußerte sich zu dem internen Protest und dem Dekret bisher nicht.

Foto: Michael Reynolds/EPA/picturedesk.com

Ein Mitarbeiter des State Departments, der anonym bleiben wollte, sagte der Nachrichtenagentur AFP, ein "Aufstand" innerhalb des Apparats bahne sich an. Andere Mitarbeiter berichten davon, dass Kollegen in Tränen ausgebrochen seien. Zahlreiche hochrangige Ministeriumsmitarbeiter hatten schon vor Trumps Einreiseerlass ihren Rücktritt eingereicht.