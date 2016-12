Ex- Konkurrent wird Trumps Wohnungsbau- Minister

Carson hatte sich selbst um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner beworben, war aber in den Vorwahlen gescheitert. Der ehemalige Neurochirurg stellte sich dann sehr früh hinter Trump. Seine nunmehrige Ernennung war erwartet worden.

Trump voll des Lobes: "Ein brillanter Geist"

"Ben Carson ist ein brillanter Geist, er setzt sich leidenschaftlich für den Zusammenhalt der Gemeinschaften und der Familien, die diese bilden, ein", so Trump in einer Mitteilung. "Wir haben lange über mein Programm der städtebaulichen Erneuerung und der wirtschaftlichen Erholung von Wohnvierteln, die in Schwierigkeiten stecken, gesprochen." Carson seinerseits sagte: "Ich fühle mich geehrt, die Gelegenheit zu bekommen, in der Trump- Regierung unserem Land zu dienen."

Carson irritierte mit seltsamen Aussagen

Als Außenseiter des politischen Systems hatte Carson zu Beginn des Wahlkampfes einige Sympathien gewonnen. Allerdings irritierte er auch mit mehreren Aussagen. So sagte er im Oktober 2015: "Die Wahrscheinlichkeit, dass Hitler seine Ziele erreicht, wäre stark verringert worden, wenn die Menschen bewaffnet gewesen wären." Zuvor hatte er unter anderem behauptet, die Pyramiden in Ägypten seien keine Pharaonengräber, sondern biblische Getreidespeicher gewesen.