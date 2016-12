Europol- Adventkalender: Erster Verbrecher gefasst

Der Online- Adventkalender von Europol unter dem Motto "EU Most Wanted" hat zu einer ersten Verhaftung geführt: Ein 37- Jähriger, der 2008 in East Sussex in Großbritannien eine Sechsjährige missbraucht haben soll, ging der Polizei in Amsterdam ins Netz. Dort arbeitete der Gesuchte als Koch in einem Cafe. Weiterhin auf der Flucht: Tibor Foco, der seit Jahrzehnten gesuchte Mörder aus Österreich, dessen Konterfei das erste Kalenderfenster "zierte".